Cadavere di un turista trovato sulla spiaggia

L’uomo aveva circa cinquanta anni

SOVERATO (CZ) – Macabra scoperta questa mattina al lido San Domenico. Il corpo privo di vita di un uomo è stato trovato stamani sulla spiaggia a Soverato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia che escludono l’ipotesi dell’omicidio. Secondo le prime indicazioni potrebbe trattarsi di un turista straniero, residente in Gran Bretagna, di 48 anni, morto per annegamento. AutoritĂ al lavoro per procedere all’identificazione del cadavere. La salma è stata portata al policlinico di Germaneto, per l’esecuzione dell’esame autoptico. Allo stato, i carabinieri escludono l’ipotesi dolosa.