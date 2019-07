Presunto pusher viaggiava in moto con a bordo cocaina e contanti

L’uomo è stato fermato e tratto in arresto dai carabinieri

CROTONE – Presunto pusher in manette. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro, nel Crotonese, hanno tratto in arresto un 40enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare i carabinieri, dopo aver fermato l’uomo a bordo di un ciclomotore durante un controllo alla circolazione stradale, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare, rinvenendo 14 dosi di cocaina e circa tremila euro in contanti. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.