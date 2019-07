Auto perde il controllo e si schianta contro la vetrata di un negozio

Un brutto incidente e tanta paura. Il conducente dell’auto, una Wolkswagen è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale

CROTONE – Un brutto incidente si è verificato ieri, in via Botteghelle. Un uomo G.A., per cause al momento imprecisate, ha perso il controllo della sua vettura, una Wolkswagen, andando a finire la sua corsa contro la vetrata di un negozio. Tanta paura per gli abitanti del posto nonchĂ© per il titolare dell’esercizio commerciale al quale è stata sfondata la vetrina. Fortuna ha voluto che non sopraggiungessero altri veicoli, nĂ© pedoni e che, nello stesso negozio al momento dell’incidente, non vi erano clienti.

Anche la vettura ha riportato diversi danni. Sul posto per i rilievi del caso e per stabilire l’ esatta causa dell’incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale. Il conducente tramite il 118 è stato trasportato in Ospedale, dove sino al tardo pomeriggio di ieri era ancora sottoposto a controlli medici.