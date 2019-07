Piante di marijuana alte anche 2 metri, scatta il blitz “Crivani”. Due fratelli in manette

I due fratelli, erano ‘recidivi’ nell’attivitĂ di coltivazione della marijuana. I Carabinieri forestale hanno sequestrato 187 piantine di altezza variabile tra i 50 centimetri e i due metri d’altezza

BAGALADI (RC) – I carabinieri per la tutela forestale di Melito Porto Salvo insieme ai colleghi di Bagaladi e di Saline Joniche, nell’ambito dell’operazione denominata “Crivani”, ieri, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere per due fratelli, Pietro Antonio Stelitano, 36enne e Sebastiano Stelitano, di 40 anni entrambi di Melito Porto Salvo. I due sono ritenuti responsabili di di aver coltivato all’interno di un’area sita in località “Crivani”, nel Comune di Bagaladi 187 piantine di cannabis di specie sativa.

I due sono giĂ noti alle forze dell’ordine per gli stessi reati. I militari hanno proceduto al sequestro delle piante di cannabis, trovate in ottimo stato vegetativo ed aventi un’altezza variabile compresa tra mezzo metro e i 2 metri d’altezza. La piantagione era alimentata con tubi di plastica alimentata da cisterna di raccolta acqua. Gli arrestati, dopo gli adempimenti di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di ArghillĂ e messi a disposizione dell’autoritĂ giudiziaria.