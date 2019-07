Operazione “Santavenere”, presi i tre soggetti che erano irreperibili

L’indagine “Santavenere”, eseguita lo scorso 24 luglio aveva accertato l’operatività di un sodalizio criminale a San Luca dedito alla coltivazione intensiva di marijuana

SAN LUCA (RC) – I Carabinieri della Stazione di San Luca hanno arrestato i tre soggetti coinvolti nell’operazione Santavenere di due giorni fa. Si tratta dei fratelli Sebastiano Giorgi di 24 anni e Daniele Giorgi di 28 e di Ivan Esposito di 26, che si è poi costituito. I primi due, entrambi braccianti agricoli del luogo, sono destinatari di un provvedimento cautelare emesso dal Gip presso il Tribunale di Locri su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 12 persone, a conclusione dell’attivitĂ d’indagine convenzionalmente denominata “Santavenere”.

Gli arrestati, che si erano resi irreperibili dallo scorso 24 luglio, si sono costituiti presso la Stazione Carabinieri di San Luca, per poi essere tradotti rispettivamente presso la Casa Circondariale di Locri e presso la propria abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’autoritĂ giudiziaria. L’operazione di due giorni fa ha accertato l’operativitĂ di un sodalizio criminale a San Luca dedito alla coltivazione intensiva di marijuana. GiĂ nella giornata di martedì, l’indagato Ivan Esposito di 26, risultato in un primo momento irreperibile, si è costituito presso la Casa Circondariale di Locri.