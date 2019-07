Danneggia i sistemi informatici all’aeroporto Lamezia Terme, denunciato un 42enne

Ha danneggiato i sistemi informatici installati nelle postazioni adibite ai controlli di frontiera dell’aeroporto di Lamezia Terme. Per questo motivo, personale della squadra di Polizia Giudiziaria in servizio all’Ufficio di Polizia di Frontiera, ha denunciato in stato di libertĂ un uomo A. S. M., di 42 anni per il reato di danneggiamento aggravato

.

LAMEZIA TERME (CZ) – In partenza con la famiglia per Milano/Malpensa, l’uomo, A.S.M. di 42 anni, nella notte dell’8 luglio scorso, in attesa di imbarcarsi, ha introdotto il braccio nella feritoia della vetrina del box, scaraventando per terra tutto l’apparato informatico (monitor – scanner per documenti – lettore per impronte digitali ed atri sofisticati sistemi utilizzati per i controlli di polizia) rendendolo così inutilizzabile. In brevissimo tempo la Polizia è riuscita a delineare i contorni della vicenda. La visione delle immagini del sistema di videosorveglianza e, successivamente, l’acquisizione di fotografie sul profilo di un social network, hanno permesso di identificare l’autore del reato.

Le indagini si sono avvalse anche della testimonianza di una guardia particolare giurata, in servizio ed in sala al momento del fatto. La guardia non solo ha confermato l’identitĂ della persona identificata grazie alla fotografia mostrata dagli investigatori, ma ha anche arricchito la ricostruzione dei fatti di particolari, in ordine agli atteggiamenti dell’uomo.