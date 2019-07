I furbetti dei pass disabili: in 96 utilizzavano il permesso degli invalidi defunti

I contrassegni per disabili sono quelli che consentono alle persone affette da invalidità di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli che li trasportano. Purtroppo però sono anche tanti quelli che continuano a farsi beffa del sistema

CROTONE – Non c’è solo il furbetto che utilizza impropriamente i posti assegnati alle persone disabili senza averne diritto, occupandolo abusivamente o quelli che sfruttano il contrassegno esponendolo ma senza alcun disabile a bordo. Purtroppo sono tantissimi i casi di chi utilizza permessi intestati a persone… defunte. E in alcuni casi c’è chi tenta persino di giustificare questo gesto con le forze dell’ordine dicendo: “pensavo di poterlo usare fino alla data di scadenza”. Eppure non è così difficile capirlo: i permessi sono rilasciati per favorire la mobilitĂ dei disabili ‘vivi’, e non dei parenti.

A Crotone la Polizia locale ha dichiarato guerra a questo orribile fenomeno ed in 96 sono stati costretti a restituire il “permesso” perchè i loro familiari erano “deceduti”. Il tutto sarebbe partito da una segnalazione arrivata ai Vigili urbani che hanno pensato di bene di far scattare i dovuti accertamenti scoprendo come, fino al 30 giugno, nella cittĂ pitagorica, ben novantasei persone che usufruivano dell’autorizzazione erano in realtĂ defunte. Solo che i loro parenti avevano continuato ad usare il contrassegno senza riconsegnarlo alle autoritĂ . Gli agenti della polizia locale hanno richiesto ai familiari di restituire il “tagliando” e procederanno a vigilare e a svolgere mirati accertamenti per ‘smascherare’ altri ignobili furbetti.