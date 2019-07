Auto si ribalta in centro città, feriti lievi

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la vettura. Gli occupanti erano già stati estratti dal personale del 118

CATANZARO РPoco dopo le 15 del pomeriggio un incidente stradale ̬ avvenuto su viale De Filippis direzione Sud.

La vettura coinvolta una Fiat Panda che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi sulla sede stradale.

A bordo la sola conducente che riportava contusioni e lievi escoriazioni. La stessa presa in cura dal personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.

Intervento dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale è valso alla messa in sicurezza della vettura.

Polizia Locale per quanto di competenza. Disagi per la viabilità .