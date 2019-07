VIDEO – Scoperta e distrutta piantagione di canapa indiana con circa 100 piante

La coltivazione formata da circa 100 piante, in pieno stato vegetativo, con altezza variabile tra i 50 cm e 2 metri. Una settimana fa nella stessa zona, era stata trovata una piantagione di circa 3200 piante

TAURIANOVA (RC) – I carabinieri della compagnia di Taurianova (RC) assieme ai loro colleghi dello squadrone Cacciatori di Vibo Valentia, hanno rinvenuto a Cittanova una coltivazione di canapa indiana di circa 100 piante, in pieno stato vegetativo e con altezza variabile tra i 50 cm e 2 metri. La piantagione, che si trovava in località Torrente Serra, era alimentata dal corso d’acqua di un torrente vicino, deviato verso alcune cisterne per l’irrigazione in modo automatico della piantagione. Le piante, dopo la campionatura, sono state distrutte sul posto. Giorni fa, sempre nella stessa zona, era stata trovata una piantagione di circa 3200 piante e arrestate in flagranza di reato di 4 persone.

