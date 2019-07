Il calvario di una paziente oncologica: 8 mesi per una ecografia o a pagamento

Otto mesi per sottoporsi ad un’ecografia oppure pagare. La vicenda di una paziente oncologica è stata denunciata dal Codacons

CATANZARO – Ecografie e mammografie? Rinviate a data da destinarsi. Il Codacons punta il dito contro l’ASP ed ipotizza il reato di interruzione di pubblico servizio. Alla signora, paziente oncologica è stato comunicato per telefono: “abbiamo annullato la sua prenotazione” e la ‘giustificazione’ è stata che “il medico è malato e che non c’è nessuno che può sostituirlo”. Pertanto la struttura rimane chiusa per ferie e gli esami rinviati a data da destinarsi mentre il cancro in 8 mesi può uccidere.

Ma questo non è un problema per l’Asp di Catanzaro. Eppure il medico specialista aveva indicato l’urgenza di questi esami: “Massimo entro 10 giorni”. Si tratta di una ecografia addominale e di una ecografia mammaria, per verificare la presenza di un carcinoma, in una paziente che aveva già subito la mastectomia. Non certo una pulizia dei denti. Un calvario che, tuttavia, la giovane donna può evitare se soltanto si sottopone agli stessi esami ma “a pagamento”.

«Insomma – sostiene Francesco Di Lieto del Codacons – in Calabria per sopravvivere bisogna pregare o pagare. Purtroppo nessuno si preoccupa di che fine abbiano fatto i soldi per la riduzione delle liste d’attesa. In questo modo si costringono i pazienti a rivolgersi al privato – prosegue Di Lieto – ovvero ad alimentare il triste, quanto costoso sia per i malati che per la Regione, fenomeno del turismo sanitario verso altre Regioni. PoichĂ© non abbattere le liste d’attesa comporta la rimozione dei manager della sanitĂ , abbiamo chiesto al Ministero della Salute nonchĂ© alla Regione, per quali finalitĂ e con quali risultati siano stati spesi i fondi di bilancio, con riferimento alle liste d’attesa negli anni 2018 e 2019».

«Vogliamo finalmente comprendere dove sia finito quel fiume di danaro pubblico, destinato ad abbattere le liste d’attesa, nonostante oggi ci ritroviamo con le Asp che lamentano un buco di circa 2 miliardi in una regione “inadempiente” per Livelli Essenziali di Assistenza. Il Cittadino ha diritto – sostiene Di Lieto – a ricevere un esame diagnostico in tempi certi; 30 giorni per le visite specialistiche e 60 per gli esami diagnostici. Qualora i tempi siano superiori, il paziente può pretendere che la stessa prestazione sia fornita dal medico privatamente, in intramoenia, senza costi aggiuntivi rispetto al ticket giĂ pagato ovvero dal privato ed avere il diritto al rimborso dall’azienda sanitaria. Senza contare – conclude Di Lieto – che, per determinate patologie, non possono esserci lista d’attesa ma andrebbero evase in tempi brevissimi. Infatti il prossimo anno un paziente affetto da patologie tumorali potrebbe essere giĂ sepolto».