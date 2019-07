Il Sindaco si apposta e scopre “furbetto” del sacchetto. Multato con 300 euro

Il primo cittadino di Falerna, nel catanzarese, dopo essersi appostato insieme ad alcuni colleghi del Comune ha colto in flagranza una persona mentre abbandonava rifiuti ai bordi di una strada comunale postando poi le foto sulla sua pagina Facebook. L’uomo segnalato alla Polizia locale è stato multato con 300 euro.

.

FALERNA (CZ) – Il protagonista di questa vicenda, avvenuta nella serata di domenica, è il sindaco di Falerna, Daniele Menniti, che sulla sua pagina Facebook, e attraverso un comunicato, rende noto di aver scoperto sul fatto un uomo mentre conferiva l’immondizia in modo scorretto.

“Game over – ha postato Menniti sulla sua pagina ed poi ha aggiunto – “detto fatto, fai da te che fai per tre… Primo appostamento fatto al complesso ‘Mapa’. L’appostamento è stato fatto personalmente assieme ad due altri instancabili amministratori. Preso sul fatto, mentre abbandonava un sacco nero di rifiuti su un marciapiede un ‘turista’, o sedicente tale, che ha ritenuto opportuno depositare tranquillamente i rifiuti prodotti durante la sua domenica di ‘vacanza’ presumibilmente in una delle tante seconde case di Falerna, nel primo posto che gli è capitato”.

Menniti ha poi aggiunto: “abbiamo prontamente chiesto l’intervento della Polizia locale che, intervenuta immediatamente, ha provveduto a irrogare una sanzione di 300 euro al cittadino che ha scambiato la nostra cittadina per una discarica a cielo aperto. Sin dal giorno del nostro insediamento – ha evidenziato il sindaco di Falerna – sono stati tanti i richiami a mantenere pulito il nostro territorio ma purtroppo  siamo dovuti passare alle maniere forti e nei prossimi giorni verranno intensificati i controlli sia con nostri agenti in borghese che mediante l’utilizzo di fototrappole. Ormai – ha concluso Menniti – è partita una guerra senza quartiere e non ci fermeremo”.