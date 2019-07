Sbarco di migranti in Calabria, alcuni sono fuggiti

I migranti sono arrivati a bordo di una barca a vela battente bandiera tedesca e lasciata arenare. Una quarantina di persone rintracciate mentre altri sono riusciti a fuggire

ROCCELLA JONICA (RC) – Un gruppo di migranti di nazionalitĂ iraniana e irachena è sbarcato stamattina a Roccella Jonica, nel reggino. Sono arrivati a bordo di una barca a vela di circa 15 metri battente bandiera tedesca che Ă© stata fatta arenare in un tratto di spiaggia libera, a circa 300 metri dal porto e sarebbero stati alcuni pescatori ad assistere allo sbarco e ad allertare le forze dell’ordine.

Alcuni migranti, dopo avere raggiunto la terraferma, si sono dispersi e sono in corso adesso le operazioni per rintracciarli. Al momento, ne sono stati individuati una quarantina, tra cui alcune donne e bambini. I migranti rintracciati sono stati portati in un centro di prima accoglienza messo a disposizione dal Comune di Roccella Jonica.

Arrestati i presunti scafisti

Due persone di nazionalitĂ russa sono state arrestate dalla Guardia di finanza con l’accusa di essere stati gli scafisti della sbarco di migranti iraniani e iracheni avvenuto stamattina. I due arresti sono stati eseguiti dai finanzieri del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia, che ha individuato i presunti scafisti mentre, dopo lo sbarco dei migranti, cercavano di raggiungere a piedi la statale 106 jonica per darsi poi alla fuga. Secondo quanto Ă© emerso dai primi accertamenti, la barca a vela battente bandiera tedesca con a bordo i migranti arrivati a Roccella Jonica sarebbe partita una settimana fa dalla Turchia. Complessivamente, al momento, sono stati rintracciati 42 dei migranti giunti a Roccella Jonica, 32 uomini, quattro donne e sei minori.