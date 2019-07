Maria Antonietta Rositani è in coma farmacologico. Il 12 marzo scorso l’aggressione dell’ex marito

Sono ore di apprensione per le condizioni in cui versa Maria Antonietta Rositani che si trova ora in coma farmacologico a Bari. La donna era stata aggredita dall’ex marito Ciro Russo il 12 marzo scorso che le aveva dato fuoco mentre era in auto

BARI – Maria Antonietta Rositani dal Policlinico di Bari, dove si trova ricoverata da oltre 4 mesi dopo l’aggressione subita dall’ex marito Ciro Russo, il 12 marzo scorso che le ha dato fuoco a Reggio Calabria dopo essere evaso dagli arresti domiciliari dove si trovava recluso, nell’abitazione dei genitori di Ercolano, è in coma farmacologico. L’uomo era detenuto proprio per gli atti di violenza nei confronti dell’ex moglie.

La scorsa notte le condizioni di salute di Maria Antonietta si sono aggravate a causa di un blocco intestinale. Sottoposta d’urgenza ad un intervento chirurgico sono subentrate complicazioni polmonari e Maria Antonietta ha avuto un blocco respiratorio. Per questo ora è in rianimazione in coma farmacologico. I familiari che giĂ hanno provato il dolore dell’efferata aggressione sono disperati ed il bollettino dei sanitari è quello del “pericolo di vita”.