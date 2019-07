Trovato cadavere in decomposizione in un appartamento

L’uomo è deceduto per cause ancora in corso d’accertamento

CROTONE – Oggi intorno alle 17.15 una squadra dei Vigili del Fuoco di Crotone è intervenuta su richiesta dei carabinieri di Isola Capo Rizzuto in via Crotone. Giunti sul posto dopo aver effettuato l’apertura della porta d’ingresso della casa nel centro di Isola Capo Rizzuto, hanno constatato che la persona per la quale era stato chiesto il soccorso era a terra deceduta in avanzato stato di decomposizione. Si tratta di un uomo di 48 anni, E. E. nato a Busto Arsizio e residente a Isola di Capo Rizzuto. Le cause del decesso sono da accertare, sul posto sono presenti i carabinieri per i rilievi del caso.