Calabria, Maria Crocco nominata nuovo sub commissario alla sanità

Sostituisce il dimissionario Thomas Schael, che ha lasciato l’incarico il 1 luglio. La nomina è stata deliberata oggi dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria

Maria Crocco è il nuovo sub commissario alla SanitĂ della Regione Calabria per l’attuazione del Piano per la sanitĂ . Lo ha reso noto il Ministero della Salute. Laureata in Giurisprudenza, una lunga esperienza nei ruoli apicali della sanitĂ abruzzese, Maria Crocco sostituisce nell’incarico, Thomas Schael che si è dimesso il 1° luglio scorso per ragioni personali. La nomina della Crocco, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze, ha richiesto il concerto del ministro della Salute.

“Faccio i miei migliori auguri alla dottoressa Crocco che vanta una significativa esperienza nella gestione sanitaria e che, da oggi, è chiamata a un lavoro non semplice – dichiara il ministro della Salute, Giulia Grillo – ma che, ed è questo il mio auspicio, saprĂ onorare con entusiasmo e determinazione, per il bene dei cittadini, ma anche di chi lavora con serietĂ e dedizione nella sanitĂ calabrese. Il ministero della Salute continuerĂ a supportare la struttura commissariale della Regione Calabria affinchĂ© siano presto raggiunti i risultati che tutto il Paese, e non solo i calabresi, attendono e per i quali ci siamo impegnati in questi mesi di intenso lavoro culminati nell’approvazione del Decreto Calabria, trasformato in legge nelle scorse settimane”