Il boss di San Luca Francesco Pelle detto “Ciccio Pakistan” è irreperibile

SAN LUCA (RC) – Il boss della ‘ndrangheta Francesco Pelle detto “Ciccio Pakistan” si √® reso irreperibile, ed √® attualmente latitante, dopo la conferma della condanna in Cassazione quale mandante della strage di Natale del 24 dicembre 2006 in cui fu uccisa Maria Strangio, moglie del capoclan avversario Giovanni Luca Nirta. Episodio, che nella faida di San Luca tra i Pelle-Vottari ed i Nirta-Strangio, determin√≤ la strage di Ferragosto a Duisburg con 6 morti. La notizia, riportata da un lancio dell’agenzia Ansa, √® stata confermata in ambienti investigativi.