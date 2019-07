Ha rischiato di annegare per mettere in salvo il figlio di 10 anni a sua volta in difficoltĂ . Per fortuna alcuni bagnanti si sono immediatamente attivati e grazie anche all’uso di un acquascooter l’hanno messa in salvo. Polemiche per una donna che avrebbe ripreso la scena con il cellulare e postato il video su Facebook

.

PIZZO CALABRO (VV) – Una turista di 46 anni ha rischiato di annegare per salvare il figlio di dieci anni, a sua volta in grande difficoltĂ . Il fatto è accaduto sulla spiaggia di Pizzo Calabro, nel vibonese. La donna, nel momento in cui si è accorta che il piccolo si trovava in difficoltĂ dopo essersi tuffato in mare, rischiando di annegare, non ha esitato un attimo e si è gettata subito in acqua riuscendo a mettere in salvo il figlio. La 46enne, però, poco dopo si è trovata lei stessa in difficoltĂ ed è stata salvata da alcune persone che erano in spiaggia e sono riuscite a raggiungerla utilizzando anche un acquascooter. Madre e figlio adesso stanno bene.

Tra i bagnanti che hanno assistito alla scena, anche una donna che avrebbe ripreso tutto con il proprio cellulare per poi postare il video su Facebook. Ha provveduto poco dopo a cancellarlo, anche a seguito delle veementi proteste che aveva suscitato in rete.