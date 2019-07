Scontro tra due auto in pieno centro. Una si cappotta, leggermente ferita una ragazza

A scontrarsi tra loro una Lancia Y e una Fiat 600, che si è poi ribaltata nello scontro, guidate da due ragazze. Una di loro è rimasta leggermente ferita

.

LAMEZIA TERME (CZ) – Tanta paura ma fortunatamente il bilancio parla solo di una ragazza rimasta leggermente ferita a seguito dell’incidente stradale avvenuto in via dei Mille in pieno centro a Lamezia Terme e che ha visto coinvolte due autovetture, una Lancia Y ed una Fiat 600 guidate da due ragazze. Quest’ultima, a seguito dell’impatto, si √® ribaltata finendo sulla sede stradale. Illesa la conducente della Lancia Y, mente per la conducente della Fiat 600 alcune leggere contusioni ed escoriazioni curate dal personale sanitario del 118 arrivato poco dopo. Diversi i passanti che hanno assistito alla scena ed hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto √® giunta una squadra dei vigili del fuoco di Lamezia Terme, che ha provveduto a mettere in sicurezza le vetture in attesa del soccorso stradale e i carabinieri per effettuare i rilievi del caso ed accertare la dinamica dell’incidente. La strada √® rimasta chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.