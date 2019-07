Rubano un’auto della comunità terapeutica, arrestati dopo un inseguimento

I due, entrambi pregiudicati di 36 e 39 anni, ospiti della stessa comunitĂ , aveva rubato un’auto e si erano allontanati dalla struttura.

CROTONE – Hanno rubato un’auto della comunitĂ terapeutica nella quale erano ospiti e avevano deciso così di allontanarsi dalla struttura ma non hanno fatto molta strada. Sono stati infatti intercettati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Crotone e della stazione di Cutro con l’ausilio della Polizia di Stato e sono finiti in manette.

Protagonisti due pregiudicati, un 39enne e un 36enne, che stavano scontando una pena presso la comunitĂ terapeutica. I carabinieri li hanno intercettati lungo la strada statale 106 in localita’ Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto dove pero’ non si sono fermati all’alt intimato dai militari, proseguendo nella fuga e mettendo in serio pericolo l’incolumita’ degli altri automobilisti e delle pattuglie che si erano poste all’inseguimento.

Bloccati dopo diversi chilometri, i due sono stati dichiarati in stato di arresto e dovranno rispondere dei reati di furto aggravato, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Terminate le formalita’ di rito sono stati tradotti presso il carcere di Crotone.