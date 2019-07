Incendiate le auto a due medici. Siclari: “gesti ignobili contro due professionisti”

Le auto di due medici sono state incendiate a Melito Porto Salvo e Gioia Tauro. Solidarietà da parte del senatore di Forza Italia Marco Siclari “gesti ignobili che lasciano l’amaro in bocca“

.

REGGIO CALABRIA – Le auto di due medici del reggino sono state incediate questa notte. Si tratta delle vetture di Guido Zavettieri, specialista ortopedico e dipendente dell’Azienda sanitaria provinciale di Melito Porto Salvo e di Saverio Cambareri, medico di medicina generale di Gioia Tauro. Sulla vicenda è intervenuto il senatore di Forza Italia Marco Siclari con una dichiarazione non usa mezzi termini e parla di chiari atti intimidatori “non esistono parole – afferma in una nota – per condannare chi ha messo in atto le intimidazioni ai colleghi Guido Zavettieri e Saverio Cambareri. Gesti ignobili che lasciano l’amaro in bocca soprattutto perché consumati nei confronti di due professionisti, due medici che già operano in un territorio difficile e con mille difficoltà . A loro va la mia solidarietà e la mia vicinanza nella certezza che tali gesti non fermeranno mai i tanti calabresi onesti che combattono questa gentaglia. Sono fiducioso e certo che la giustizia farà il suo corso”.

Foto di repertorio