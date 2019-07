Splendidi! I prodotti Igiene & Bellezza sono ora a portata di click

Splendidi e Splendenti, in partnership con ReStore, avvia il nuovo sito di eCommerce: così, in Calabria e Sicilia, i prodotti per la cura della persona e della casa arrivano direttamente a domicilio

.

Splendidi e Splendenti – catena drugstore specializzata nella vendita di prodotti per la cura della persona e l’igiene della casa e impresa socia del Gruppo VĂ©gĂ© – e ReStore, azienda leader nella realizzazione di piattaforme di eCommerce per la GDO e DO, lanciano il nuovo servizio di vendita online accessibile tramite sito internet.

In Calabria e Sicilia gli utenti potranno acquistare i prodotti in vendita negli store in tre semplici passaggi: è sufficiente selezionare il servizio desiderato scegliendo tra le opzioni di ritiro in negozio e consegna a domicilio; aggiungere i prodotti al carrello della spesa; concludere l’ordine e avere la spesa a disposizione anche dopo solo due ore.

Facile, comodo, online

L’intero assortimento della nota catena drugstore è finalmente alla portata di tutti attraverso il sito www.splendidisplendenti.it. Con prodotti selezionati accuratamente per garantire qualità e convenienza, da anni Splendidi Splendenti si prende cura delle persone e delle loro case; con questo progetto la catena ha voluto rendere il “fare la spesa” ancora più facile – perché bastano pochi click per completare l’acquisto; comodo – perché la consegna a domicilio avviene dopo poche ore dall’ordine; online – perché il sito, che si aggiunge ai tradizionali punti vendita, è accessibile tramite una semplice connessione internet, sia dal desktop del proprio pc, sia da mobile in qualsiasi momento.

L’opzione di spesa online è disponibile su quasi tutti i punti vendita, il primo dei quali situato in Sicilia, a Milazzo, dove è accessibile il servizio di Click and Collect (Clicca e Ritira). In Calabria invece, nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone, è possibile ordinare la spesa e scegliere se ritirarla in negozio o riceverla comodamente a casa nelle varie fasce orarie disponibili. La consegna, inoltre, è sempre gratuita per ordini superiori ai 50 euro.Offerte speciali e promozioni aggiornate sono consultabili in ogni momento sul volantino digitale disponibile sul sito.

“Ci impegniamo ogni giorno per essere all’altezza delle aspettative dei nostri clienti, consapevoli della grande responsabilitĂ che comporta il prendersi cura di tutto ciò che riguarda le persone, le loro famiglie, le loro case – afferma Luigi Lombardo di Splendidi Splendenti – e da qui la voglia di mantenere la nostra identitĂ aziendale evolvendo verso sistemi piĂą moderni e accessibili, in linea con quell’idea di puntuale servizio al cliente di cui da sempre siamo grandi sostenitori”.

“Siamo convinti che la sfida della digitalizzazione possa essere un vantaggio per tutti, consumatori e aziende, specialmente nelle aree del Sud Italia, in cui l’innovazione e la modernizzazione rappresentano un volano per un’economia piĂą forte e al passo coi tempi – dichiara Barbara Labate, CEO di ReStore. “L’eCommerce non è solo un passo necessario per la distribuzione, è un’opportunitĂ per quelle realtĂ che, come Splendidi Splendenti, intendono continuare a portare nelle case degli italiani qualitĂ e convenienza. L’obiettivo di Gruppo VĂ©GĂ© e di tutte le imprese socie come Splendidi Splendenti è quello di soddisfare al meglio i propri clienti e per fare questo è necessario offrire una shopping experience completa, personalizzata e gratificante in cui la digitalizzazione sia al servizio dell’uomo” – sottolinea Giorgio Santambrogio, Amministratore Delegato di Gruppo VĂ©GĂ© – “abbiamo giĂ raggiunto buoni risultati con l’eCommerce nel sud Itali,a in particolare in Sicilia e Sardegna, e siamo convinti che anche la Calabria risponderĂ con entusiasmo a questa trasformazione della spesa tradizionale”.