Falso avvocato calabrese andava in udienza e depositava atti, arrestato

L’uomo aveva era riuscito a falsificare una sentenza della Corte di Appello contro una sentenza fallimentare

POTENZA – Si spacciava per un avvocato, partecipando alle udienze e depositando falsi atti – anche sentenze contraffatte – nei tribunali lucani, “per assicurare benefici ai propri assistiti”: l’uomo, residente in Calabria, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza, su disposizione del gip di Lagonegro (Potenza), e ora si trova ai domiciliari. In un caso, inoltre, il falso avvocato – secondo quanto si è appreso – nell’ambito di una procedura fallimentare, ha esibito e depositato una sentenza della Corte d’Appello di Potenza, in realtĂ falsa, sull’accoglimento del reclamo proposto, contro la sentenza di fallimento del Tribunale di Lagonegro, nei confronti della ditta individuale che stava rappresentando.