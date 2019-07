Cade rovinosamente da cavallo e sbatte la testa. Grave una ragazza di 20 anni

Brutto incidente per una giovane di Soverato caduta da cavallo. Trasportata d’urgenza in ospedale si trova ricoverata in gravi condizioni anche se non sarebbe in pericolo di vita

SERRA SAN BRUNO (VV) – Una 20enne di Soverato si trova ricoverata in gravi condizioni (anche se non sarebbe in pericolo di vita) all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro a seguito di una rovinosa caduta da cavallo avvenuta questa mattina in localitĂ “Santa Maria del Bosco” a Serra San Bruno nel vibonese. L’incidente non è avvenuto in occasione del raduno ippico che ha avuto luogo nella giornata di ieri. La giovane, subito soccorsa da medici 118 e portata nell’ospedale del capoluogo, a seguito dell’incidente ha riportato un trauma cranico e un trauma al rachide lombosacrale e al bacino. Nonostante le gravi ferite la ragazza è rimasta comunque vigile fino all’arrivo nel nosocomio dove sono stati avviati accertamenti piĂą approfonditi.