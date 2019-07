Incendio distrugge un deposito di giocattoli

Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco l’incendio si sarebbe sviluppato all’interno di un deposito di un’attivitĂ commerciale di giocattoli

REGGIO CALABRIA – Vigili del fuoco ancora al lavoro ieri sera per un incendio divampato all’interno dei locali del Toys Center in via De Nava, a Reggio Calabria per spegnere l’incendio ed evitare il coinvolgimento degli edifici adiacenti, in particolare un’officina e il piano superiore che ospita l’area vendita del Toys Center. Sul posto i pompieri con due autopompe serbatoio, supportate da un’autobotte e dal carro bombole, necessario ad apportare la riserva d’aria ai vigili che sono in azione, avvolti da una coltre di fumo, ma anche le forze dell’ordine. Dopo ore di lavoro i vigili del fuoco di Reggio Calabria hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il magazzino. Ora resta da capire se il rogo sia di natura accidentale o dolosa.