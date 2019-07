Collina in fiamme, evacuate abitazioni

Un incendio divampato in una zona rurale si è esteso fino a raggiungere il centro abitato

ACQUARO (VV) – Un incendio di notevoli dimensioni è in atto in localitĂ Malamotta, nel comune di Acquaro, centro delle Preserre Vibonesi. Ad andare a fuoco una delle colline a ridosso del centro abitato. Le fiamme hanno in poco tempo divorato tutta la vegetazione dell’intero costone fino a lambire le abitazioni che, nel frattempo, sono state fatte sgomberare. Numerose le segnalazioni al 115 da parte di cittadini preoccupati per le loro case. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Immagine di repertorio