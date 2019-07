Terribile incidente stradale all’alba, coinvolto un gruppo di ragazzi

Un grave incidente si è verificato nelle prime ore di questa mattina sulla strada grande comunicazione “Jonio Tirreno”. Una ragazza ha riportato ferite più serie



GIOIOSA JONICA (RC) – L’impatto è avvenuto tra le uscite di Gioiosa Jonica e Mammola e secondo i primi riscontri un’autovettura avrebbe tamponato un furgone che procedeva nella stessa direzione. Fortunatamente non si registrano vittime anche se l’impatto è stato molto violento. A bordo dell’auto viaggiava un gruppo di ragazzi rimasti tutti feriti ed in particolare una ragazza ha riportato feriti più gravi. Sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei vigili del fuoco di Siderno che ha prestato i primi soccorsi. Dopo aver estratto i feriti dalle lamiere è stata messa in sicurezza l’auto ma la dinamica è ancora in fase di accertamento dalle forze dell’ordine.