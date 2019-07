Bomba carta esplode davanti ad un’abitazione, avviate le indagini

La Polizia di Stato è intervenuta a seguito dell’esplosione di una bomba carta avvenuta davanti ad un’abitazione che ha provocato danni al cancello della stessa

LAMEZIA TERME – Non si hanno ancora molti dettagli relativamente all’esplosione di un ordigno, una bomba carta, avvenuta ieri sera poco dopo le 22, in una traversa di via Del Prograsso a Lamezia Terme, davanti ad un’abitazione. Gli uomini della Polizia di Stato infatti, sono sul posto per tentare di ricostruire l’accaduto e capire il movente del gesto. La bomba carta esplosa ha provocato, secondo i primi accertamenti, danni al cancello dell’abitazione davanti alla quale è stata posizionata.