Scontro fatale per un ciclista, muore dopo l’impatto con un furgoncino

Era in sella alla sua bici il 51enne che ha perso la vita dopo aver impattato con un furgoncino

BRIATICO (VV) – L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, a Briatico centro del vibonese. La vittima è un 51enne di Bivona, Francesco Mandaradoni che secondo i primi riscontri si trovava alla guida di una bicicletta in localitĂ Sant’Irene, sulla Provinciale 95 al confine con la frazione Zambrone, quando si è verificato l’impatto con il furgoncino che procedeva nella stessa direzione. Lo scontro non ha lasciato scampo all’uomo che dopo aver perso il controllo della bici è finito sull’asfalto morendo sul colpo. Inutile anche la richiesta di intervento dell’elisoccorso mentre i rilievi per accertare la dinamica sono affidati ai carabinieri di Briatico.

Immagine di repertorio