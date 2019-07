Sanità: Rapporto Crea, tra le 6 regioni del Sud in area critica anche la Calabria

Sono sei, e tutte del Sud, “le regioni in area critica” per quello che riguarda le performance dei servizi sanitari regionali: Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania e Sardegna

ROMA – Mentre i cittadini che beneficiano dei migliori livelli di tutela della salute sono quelli che vivono a Trento, Toscana e Bolzano. Ma “la distanza tende a ridursi, proporzionalmente al progressivo superamento delle condizioni di ritardo delle regioni in Piano di rientro”. Ad aggiornare la fotografia è il nuovo rapporto Crea Sanità , dell’Università di Tor Vergata di Roma. Il rapporto “La misura della Performance dei SSR”, spiega Federico Spandonaro, coordinatore del Crea Sanità , “si pone l’obiettivo di fornire una valutazione delle opportunità di tutela della salute di cui i cittadini dispongono in funzione della loro residenza”. Il divario Nord-Sud nel Servizio sanitario si rispecchia nella misurazione delle performance regionali, ovvero indicatori espressi in percentuali e costituiti da 5 aspetti: appropriatezza dell’assistenza, esiti delle cure, equità di accesso, innovazione e situazione finanziaria. In particolare, si legge, “in area critica si trovano Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania e Sardegna, con valori di performance che arrivano fino al 31%”.

Trento, Toscana e Bolzano “offrono un livello di opportunità significativamente superiore alle altre (performance tra 63% e 70%). Altre 6 regioni, ovvero Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Veneto e Piemonte, sono sempre parte dell’area dell’eccellenza e con una performance tra 57% e 61%. Infine,6 regioni, ovvero Liguria, Valle d’Aosta, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, “rimangono in una posizione intermedia con livelli abbastanza omogenei, compresi nel range 44-52%. Il rapporto, conclude Spandonaro,mostra che per superare il gap la chiave di volta è puntare sull’innovazione organizzativa”.(