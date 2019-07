Auto va a fuoco mentre è in viaggio, occupanti in salvo

L’auto stava percorrendo la strada provinciale 616 quando dal vano motore √® comparso prima il fumo, poi le fiamme

MOTTA SANTA LUCIA (CZ) – Tutto si √® consumato in pochi minuti, nel corso della notte. Un’Audi A3, ha preso fuoco mentre percorreva la S.P. 616 all’altezza dello svincolo in direzione del comune di Motta Santa Lucia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Martirano Lombardo supportati dalla squadra di Lamezia Terme. Fortunatamente gli occupanti della vettura, si sono accorti in tempo del fumo che fuoriusciva dal vano motore, e dopo aver accostato hanno immediatamente abbandonato l’auto prima che venisse avvolta dalle fiamme. Non si registrano feriti. Sul posto anche i Carabinieri del nucleo radiomobile di Soveria Mannelli ma l’origine dell’incendio sarebbe di natura accidentale.