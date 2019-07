Incendi, in fumo un uliveto. Sorpreso ad appiccare un rogo, arrestato 61enne

Sono numerosi nelle ultime ore gli incendi che stanno interessando la Calabria. La stagione dei roghi dunque, è appena iniziata. Ieri sono andati in fumo diversi alberi di ulivo, mentre in un’altro caso un uomo è stato sorpreso ad appiccare le fiamme.

ALBI (CZ) – Un vasto incendio nella frazione di San Giovanni di Albi, nel catanzarese, ha interessato ieri un uliveto e della macchia mediterranea. Fondamentale l’intervento sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Taverna, supportati anche da tre squadre del personale di Calabria Verde ed un’autobotte, che hanno dovuto lavorare per diverse ore prima di domare le fiamme ed evitare che si propagassero al centro abitato. Fortunatamente non si registrano persone ferite e l’incendio, estesosi su circa un ettaro e mezzo di terreno, ha distrutto solo alcune piante di ulivo.

A Badolato un piromane finisce in manette

Intanto numerosi incendi boschivi hanno minacciato negli ultimi giorni anche il comune di Badolato, e i Carabinieri della stazione forestale di Davoli sono riusciti ad arrestare la scorsa notte un 61enne, C.P., sorpreso in località Cozzala di Badolato mentre innescava un rogo. Da giorni i militari osservavano la zona e quando hanno notato l’avanzare di un nuovo incendio appiccato con diversi focolai ai margini di una stradina interpoderale. Giunti sul posto, sono riusciti a bloccare il 61enne e a trasportarlo in caserma per i rilievi e gli atti di rito. Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 23.