Operazione “Ghimpu”: false associazioni sindacali truffavano l’Inps, 11 arresti

Undici arresti e 152 indagati. Tutti sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla frode ai danni dell’ente previdenziale

REGGIO CALABRIA – Undici persone sono state raggiunte da una misura cautelare in carcere. Sono tutti residenti tra Gioia Tauro, Palmi, Reggio Calabria e Roma mentre nei confronti di altri 152 soggetti è stato eseguito un provvedimento di sequestro preventivo. Tutti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dell’Inps mediante false associazioni sindacali. L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Gioia Tauro e denominata “Ghimpu” è stata coordinata dalla Procura di Palmi ed è in corso dalle prime ore di questa mattina.

Seguono aggiornamenti