Incidente stradale: ventiduenne morto a Crotone

CROTONE – Un giovane di 22 anni, Francesco Forte, è deceduto in un incidente stradale accaduto a Crotone, lungo la provinciale che dalla rotatoria di Passovecchio s’innesta sulla statale 106 jonica. Forte, nel momento dell’incidente, era alla guida della sua moto che, per cause in corso d’accertamento, si Ă© scontrata con un’automobile. La moto condotta da Forte, dopo lo scontro, Ă© sbandata, finendo in un fosso. Il giovane, malgrado indossasse il casco, è morto sul colpo. Ferito il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente, portato dal 118 nell’ospedale di Crotone. I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati effettuati dalla Polizia stradale di Crotone.