Sparano e rapinano una guardia giurata. Aveva prelevato 45.000 da un supermercato

Paura in pieno centro per una rapina nella quale è stato anche esploso dai rapinatori un colpo di pistola davanti a decine di persone. I malviventi hanno portato via gli incassi del supermercato Lidl per circa 45 mila euro

REGGIO CALABRIAÂ – Ammonterebbe a circa 45 mila euro il bottino di una rapina compiuta questa mattina a Reggio Calabria da due persone armate di pistola ai danni di una guardia giurata che aveva appena prelevato 45 mila euro da un supermercato Lidl in viale Calabria, nella periferia sud della cittĂ . Il denaro era custodito in una borsa che il vigilante aveva appena preso in consegna.

L’azione dei rapinatori è partita quando la guardia giurata stava per tornare al mezzo blindato che la attendeva nel piazzale antistante il supermercato. I malviventi hanno sparato un colpo di pistola a scopo intimidatorio contro l’automezzo. Vista la dinamica dell’episodio e la presenza di numerosi clienti si è rischiato che qualche persona potesse essere colpita. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile della Questura e la Polizia scientifica