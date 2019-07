Arriva l’8^ edizione del Gran Premio Manente, insieme band e registi (AUDIO)

E’ giunto all’8^ edizione il Gran Premio Manente, un appuntamento fisso per tutta la Calabria che associa gruppi musicali e registi uniti dalla passione per l’arte e la cultura popolare

CRUCOLI (KR) – E’ proprio questa linfa che ha ispirato Checco Manente, regista Rai e musicista scomparso prematuramente al quale il Premio è dedicato. Un premio diventato, nel corso degli anni, di tutti, vista la contaminazione fuori Regione e addirittura fuori dall’Italia, che ormai si conferma di anno in anno e che riempie di entusiasmo tutto lo staff. Il Gran Premio Manente si muove e fa tappa in 3 luoghi simbolo della vita di Checco. Ecco i luoghi e le date: 16 Agosto Santa Severina, 17 e 18 Agosto Verzino, 25 Agosto finalissima a Crucoli presso il Santuario della Madonna di Manipuglia.

Un Premio che vive e va avanti non senza difficoltà , che non si ferma davanti agli ostacoli e che, anno dopo anno, migliora anche attraverso la voglia di questi ragazzi che con passione hanno ideato e portano avanti un evento che non è solo musica, ma un augurio al nostro Sud e ai giovani.

Giuseppe Marasco e Virginia Marasco, fratelli, restano in Calabria e investono nella loro terra, dando opportunità , gratuitamente, a giovani artisti, musicisti, registi non solo calabresi. Contribuiscono a far conoscere luoghi, tradizioni, ma anche innovazioni che si sono innescate durante gli anni a livello artistico e culturale nella nostra terra. Proprio Virginia Marasco, ai microfoni di Rlb ha raccontato quando e perchè è nato il premio e soprattutto ha illustrato i dettagli dell’evento 2019.

L’impegno con questo Premio nasce da un legame radicato con il territorio, con Checco Manente, con la musica e la regia, due sue passioni che ha trasmesso anche a loro, pur essendo piccoli, e che ci portiamo in spalla da allora. Il 23 Aprile scorso dopo l’uscita dell’ottavo Bando per reclutare gruppi musicali e registi ecco i finalisti che si esibiranno il 25 Agosto e che sono già al lavoro per la produzione del VideoClip che dal 1 Agosto sarà online e visibile su tutti i Canali social e video dedicati al Premio.

Statis e la band

Antonio Anastasi giornalista che si occupa di cronaca nera e giudiziaria. Dopo qualche decennio di totale dedizione al lavoro, è riesplosa la sua grande passione per la musica e con Stasis e la Band sta portando avanti un bel progetto musicale. E’ cantautore, compositore e musicista. Abbinato al regista Francesco Barozzi, di origini cutresi, vanta moltissime produzioni e aiuto regia con Ambrogio Crespi, soprattutto sezioni docufilm. Docufilm Capitano Ultimo le ali del Falco, il Docufilm di Enzo Tortora una ferita italiana, aiuto regia nel Docufilm Malaterra con Gigi D’Alessio e Sandro Ruotolo in onda su rete4.

Lostsouls

è una band con ragazzi di Torretta di Crucoli provincia di Crotone. I brani parlano di vita vera e hanno influenze che spaziano dal Rock al Folk, passando dal blues al metal con molta naturalezza e camaleonticita’, il tutto chiaramente e rigorosamente in chiave cantautorale. Lavorano al videoclip da produrre per il Premio con Arturo Santoro, il regista che si occupa dei video clip della band e come ultimo lavoro c’e’ il video di “Bella questa vita” singolo che da il nome all’ultimo cd e il videoclip.

Folk’n’roll

Nascono nel 2011 nella provincia di Catanzaro, da un progetto originario di Mario Rotella e Saverio Maletta. Fin da allora matura l’idea di creare un genere musicale nuovo, capace di legare sonorità rock con espressioni melodiche folk, tutto questo plasma il sound che oggi caratterizza la band un sound che diventa sempre più ricercato e inizia a cambiare forma. I Folk n’ Roll prendono vita e iniziano a solcare i palchi dei più importanti contest regionali, in Calabria. Regista Gianluca Rocca

Mutraka

E’ un gruppo Reggino narrano sogni, problemi della gente del Sud con momenti di ironia e spensieratezza tutto sapientemente legato ai ritmi e suoni della Calabria. Musica elettrizzante e coinvolgente dagli echi tribali fusi ad antiche ballate , la lira che rivisita vecchi brani , la voce profonda che accompagna gli spettatori alla riscoperta di detti antichi e legende popolari , accarezzano le note della zampogna al ritmo incalzante di tarantelle, un sound etnico per eccellenza, unione sinergica di tradizione e innovazione. Abbinati al regista Maurizio Albanese un ragazzo veramente in gamba che si è specializzato nel settore dei documentari, viene scelto da tanti artisti per produzioni video e fonda il collettivo Tanto di Cappello Production con un portfolio clienti del calibro di Tv, Sorrisi e Canzoni, Wwf, Netflix…

Quartodivino

Una delle realtà più interessanti del panorama blues calabrese, grazie ad un repertorio ironico e coinvolgente, dalle sonorità che spaziano dal blues di sostanza al funky moderno, i testi ironici in vernacolo conferiscono alla band uno stile unico e distinguibile. Il progetto “Quartodivino” nasce in Calabria nell’ autunno del 2012, guadagnando sempre più consensi, raggiunge traguardi importanti. Il regista è Francesco Passafaro.