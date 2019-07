Parghelia, muore il ciclista 18enne dopo 5 giorni di coma

Qualcosa non ha funzionato e dopo aver perso il controllo della bici precipita da un parapetto per cinque metri schiantandosi sull’asfalto di una strada

PARGHELIA (VV) – E’ morto Gennaro Carratù, il giovane salernitano trasferito d’urgenza presso l’ospedale civile dell’Annunziata a Cosenza dopo essere precipitato in sella alla sua bici elettrica schiantandosi contro un parapetto e precipitando sulla strada sottostante. Cinque metri di vuoto che gli sono stati fatali. Il 18enne è spirato dopo cinque giorni di come. Era ricoverato nel reparto di rianimazione. Nella tarda serata di ieri il suo cuore ha deciso di non battere più.

Studente lavoratore frequentava la scuola alberghiera e lavorava in un ristorante del luogo. E proprio al termine della giornata lavorativa in sella alla sua bici tornava a casa quando il destino gli ha giocato un’amara sorpresa