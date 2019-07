Anziano muore schiacciato da albero nel suo terreno

A soccorrerlo il figlio che ha provveduto a tagliare il ramo ed ha chiamare i soccorsi risultati inutili

VIBO VALENTIA – Un uomo, Fortunato Labate, 75 anni, pensionato, residente a San Giovanni di Mileto, è morto oggi in tarda mattinata nelle campagne della piccola frazione, a causa della caduta di un albero. La vittima si trovava nel suo terreno, intenta ad effettuare alcuni lavori, quando all’improvviso è stata colpita in pieno dalla pianta. Ad accorgersi della tragedia è stato il figlio, una volta giunto sul posto, che ha estratto il padre finito sotto un grosso ramo, che ha provveduto a tagliare, e chiamato i soccorsi ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. I medici del 118, che nel frattempo avevano allertato l’elicottero, non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della vittima.