Armi, eroina e cocaina in casa: in manette marito, moglie e suocero

I tre presunti pusher sono stati arrestati mentre nei muri dell’abitazione sono stati trovati una pistola e delle cartucce

VIBO VALENTIA – Nel corso dei ripetuti, mirati servizi, svolti per la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli uomini della Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura, con l’ausilio di Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, nel pomeriggio di ieri a Rombiolo hanno tratto in arresto Nazzareno Castagna, pregiudicato di 49 anni, sua figlia Nicoletta, ventiquattrenne, e il genero Michele La Rosa ventottenne. Durante una perquisizione domiciliare svolta presso l’abitazione di Nazzareno Castagna sono stati rinvenuti e sequestrati circa 30 grammi di cocaina e circa 8 grammi di eroina, nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi e la somma contante di 915 euro in banconote di diverso taglio, provento di spaccio.

Inoltre, occultati all’interno di due buchi presenti nei muri perimetrali dell’abitazione, sono stati trovati un revolver, con matricola punzonata e privo di segni identificativi, e 12 cartucce calibro 12. All’esito delle attività di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, Nazzareno Castagna (al quale oltre alla detenzione e spaccio di stupefacenti è stata contestata anche la detenzione di arma clandestina e di munizionamento illegale), è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, mentre Nicoletta Castagna e Michele La Rosa (ai quali è stata contestata solo la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti) sono stati accompagnati presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari. Un assuntore di sostanze stupefacenti, identificato poco dopo aver acquistato presso i Castagna una dose di cocaina ed una dose di eroina, è segnalato invece alle competenti autorità amministrative.