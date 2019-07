Sequestrate due enormi piantagioni di marijuana. Avrebbero fruttato 2 milioni di euro

Nelle due piantagioni, individuate dagli elicotteri, erano coltivate 450 piante di cannabis. Avrebbero prodotto un quantitativo di circa 400 kg di stupefacente. A Catanzaro, invece, due giovani sono finiti in manette per spaccio di droga. Avevano occultato in un garage quasi 3 chili di marijuana

.

TIRIOLO (CZ) – Due grandi piantagioni di marijuana sono state individuate e sequestrate dalle fiamme gialle del gruppo di Catanzaro a Tiriolo. Dalle coltivazioni si sarebbe potuto ottenere un quantitativo di circa 400 kg di stupefacente che, venduto, avrebbe prodotto ricavi per circa 2 milioni di euro. Determinante, nell’individuazione della coltivazione illegale, l’azione dei velivoli del reparto operativo aereonavale dei finanzieri di Vibo Valentia.

La batteria di un’auto per alimentare l’irrigatore

Nei giorni scorsi, infatti, durante una perlustrazione aerea, hanno individuato la possibile presenza di piantagioni di marijuana sui costoni rocciosi del centro del catanzarese. Nonostante le impervie condizioni dell’area boschiva, i finanzieri sono riusciti a creare un varco tra la fitta vegetazione, individuando, dopo ore di cammino, dislocate in terrazzamenti creati ad hoc e ricoperti da una fittissima vegetazione, le coltivazioni. Artigianali ma molto efficaci i sistemi di irrigazione adottati, così come accertato dai militari: in un caso, infatti, si è fatto ricorso ad un motore elettrico, alimentato con la batteria di un’auto tenuta in carico da un piccolo pannello fotovoltaico, atto a pompare l’acqua lungo tutto l’argine del torrente. Nella seconda piantagione, invece, più semplicemente veniva sfruttata la caduta dell’acqua da una vasca di raccoglimento in cui confluiva una sorgente naturale mediante un lungo tubo di gomma.

Quasi 3 chili di droga in un garage. Due giovani finisco in manette

Da Tiriolo a Catanzaro dove due giovani sono state arrestati dalla squadra mobile nell’ambito del contrasto al fenomeno del traffico delle sostanze stupefacenti. Si tratta di C.V., di 28 anni e C. D., di 18, entrambi catanzaresi e con precedenti di polizia per reati inerenti agli stupefacenti. I due giovani erano in possesso di 2,756.63 kg di marijuana, un bilancino di precisione e un involucro termosaldato contenente cocaina, per un peso complessivo di 0,49 grammi lordi. Nello stesso contesto è stato denunciato in stato di libertĂ per lo stesso reato M. S., 29 anni, con precedenti di polizia sempre per i reati inerenti agli stupefacenti. Gli agenti avevano avuto notizia della possibile presenza di marijuana all’interno di un garage. Per questo gli uomini della sqaudra mobile per risalire a chi aveva in uso il garage, ha effettuato un ininterrotto servizio di osservazione nei pressi del luogo indicato che permesso di bloccare i due ragazzi arrivati sul posto con un’autovettura.

Droga nascosta anche sotto il cambio dell’auto

Dopo aver visto entrare nel garage uno dei due, i poliziotti hanno bloccato entrambi, sorprendendo C.V. con in mano della marijuana. Effettuata la perquisizione sia personale che del garage, in un borsone sono state trovate 5 buste trasparenti con marijuana, mentre 2 buste sempre di marijuana sono state rinvenute all’interno di un’ulteriore sacca, per un totale complessivo di 2,756.63 kg. Inoltre, all’interno di una delle due tasche esterne del borsone, c’era un bilancino digitale di precisione. La perquisizione è stata estesa all’autovettura, all’interno della quale, nella base del cambio, c’era un involucro contenente cocaina, per un peso complessivo di 0,49 grammi lordi. La procura della Repubblica ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari. mentre M.S., locatario del garage, è stato denunciato a piede libero.