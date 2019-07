Capitolo Avalon n24 di Cosenza consegna “Buono Estate 2019” al Centro Calabrese di Solidarietà

Importante iniziativa di solidarietà a Catanzaro Lido dove si è conclusa la cerimonia di consegna del “Buono Estate 2019 ” da parte del Capitolo AVALON n. 24 di Cosenza Ordine della Stella d’Oriente a favore del Centro di Solidarietà Calabrese/Mondo Rosa

CATANZARO –  L’importante iniziativa di solidarietà si è tenuta sulla veranda del lido “Lo Ionio” dove l’associazione avrà modo, per l’intera stagione estiva, di usufruire dei servizi dello stabilimento balneare, potendo garantire ai suoi ospiti una estate diversa. La consegna è avvenuta alla presenza dei rappresentanti delle due organizzazioni: Wm Gabriella Costabile, Wp Fortunato Antonio Gaudio, Pres. Centro Solidarietà Calabrese dott.ssa Isolina Mantelli, Vittoria Scarpino dir.amministrativo, oltre alla presenza del Presidente dell’ associazione Liberamente Calabria Carlo Piroso ispiratore di tale connubio.

Nel ringraziare il Capitolo AVALON e Carlo Piroso per il pensiero, la dott.ssa Mantelli non ha perso l’occasione per illustrare le numerose attività svolte dal Centro e soprattutto per evidenziare le gravi difficoltà economiche in cui versa l’organizzazione a causa degli enormi ritardi nei pagamenti , da parte delle aziende sanitarie ed in particolare di quella di Catanzaro . Inoltre ha informato di un recente incontro con le sigle sindacali per scongiurare licenziamenti di operatori e l’applicazione di altre misure a tutela dei lavoratori del Centro: “è la prima volta che un privato ha rivolto un gesto di attenzione così particolare in un sistema che, per le difficoltà su descritte, difficilmente riesce a garantire momenti ludico/ ricreative ai propri ospiti .”

La Wm ed il Wp del capitolo “AVALON ” avendo avuto modo di visitare alcune strutture, si sono dichiarati colpiti dalla grande professionalità di dirigenti ed operatori del Centro di Solidarietà Calabrese e che tenteranno di creare altri momenti di collaborazione ,sottolineando come tali gesti di Solidarietà e vicinanza ai più deboli ,facciano da sempre parte della cultura dei propri iscritti . Il presidente dell’associazione Liberamente Calabria, si è dichiarato felice di aver avuto l’opportunità di far conoscere anche agli iscritti del Capitolo, semmai ve ne fosse bisogno, la grande opera che gli operatori del Centro svolgono sul territorio spesso tra mille difficoltà . Inoltre ha espresso il convincimento che la Solidarietà abbia bisogno di segni tangibili, seppur piccoli, capaci di alleviare le sofferenze ed i sacrifici dei più deboli e dei sofferenti .

“Ogni piccolo contributo può regalare un sorriso e costituire, così ,un mattone per la ricostruzione delle cose ed in questo caso delle persone. È anche attraverso piccoli gesti o con la sola vicinanza che le persone possono sentirsi una parte del tutto e non drammaticamente sole nella difficoltà .” La cerimonia si è svolta, non a caso , presso la struttura del lido “lo ionio ” diventata oramai simbolo della tenacia e della forza del gestore, signora Talotta, di dare nuova vita ad una struttura incendiata per ben due volte e che ora è tornata alla piena attività , trovando nella legalità e nel lavoro il proprio riscatto. L’augurio è che gli ospiti del Centro trovino la stessa forza per risolvere presto le proprie difficoltà , magari trovando , proprio nel lavoro il riscatto ed il reinserimento nella società . Carlo Piroso , Isolina Mantelli , Gabriella Costabile e Fortunato Antonio Gaudio