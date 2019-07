“Quinta Bolgia”: scarcerato funzionario dell’Asp, Cassazione conferma la legittimità

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della scarcerazione di Luca Giuseppe Pagnotta, responsabile del settore Programmazione e gestione approvvigionamenti dell’Azienda sanitaria di Catanzaro.

CATANZARO – Luca Giuseppe Pagnotta era finito in manette dalla Guardia di finanza a seguito di ordinanza cautelare emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura nell’ambito dell’operazione “Quinta Bolgia”, con l’accusa di corruzione per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio nell’ambito della procedura amministrativa di affidamento del servizio ambulanze su chiamata e occasionale bandita dall’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.

Il Tribunale della Libertà , nel dicembre scorso, aveva disposto per Pagnotta la remissione in libertà ed il provvedimento era stato contestato dalla Procura che aveva fatto ricorso in Cassazione che però, a sua volta, ha rigettato il ricorso ritenendo infondate le motivazioni.

“La difesa – affermano i legali del funzionario dell’Asp catanzarese – esprimendo piena soddisfazione per il provvedimento, auspica che l’autorevole pronunciato della Suprema Corte, che conferma i granitici assunti del Tribunale della Libertà , sia predittivo della definitiva estromissione di Gianluca Pagnotta da tale vicenda penale, per lui profondamente triste ed angosciosa”.