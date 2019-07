Incendio in un magazzino di un palazzo, locale distrutto

Stamattina l’intervento dei vigili del fuoco per l’incendio divampato in un magazzino al piano terra di un palazzo.

LAMEZIA TERME – I vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, ed in particolare del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti questa mattina in Via San Bruno, a Lamezia Terme dove era stato segnalato l’incendio di un magazzino. Le fiamme avevano infatti interessato un locale adibito a magazzino ad uso privato situato al piano terra di un edificio residenziale che è andato completamente distrutto. In fumo anche tutto ciò che vi era all’interno.

L’abitazione adiacente al magazzino e quella al piano sovrastante hanno riportato solo danni da annerimento delle pareti dovuto al fumo. Sono stati i residenti, ad allertare i soccorsi dopo aver notato del fumo fuoriuscire dal magazzino e in via precauzionale avevano anche abbandonato gli appartamenti che comunque non hanno riportato danni. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio ed evitato il propagarsi delle fiamme all’interno dello stabile e ritengono che l’origine sia di natura accidentale.