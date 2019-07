Nuovo grave incidente sulla Statale 106. Ferite 4 persone, tra cui due bambini

L’impatto ha visto coinvolte tre auto sulla Statale 106 nel comune di Cropani. Una delle auto è finita oltre il guardrail cappottandosi. L’incidente ha provato 4 feriti, di cui due bambini. Per una donna si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso

.

Cropani (CZ) – Un nuovo grave incidente sulla statale 196 Jonica, avvento nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi di Cropani Marina nel catanzarese, ha provocato il ferimento di 4 persone tra cui due bambini. Per cause ancora in corso di accertamento due automobili, una Fiat Grande Punto e una Lancia Musa si sarebbero scontrate tra loro, mentre una terza vettura, una Fiat Bravo sarebbe stata solo tamponata.

A causa del terribile impatto una delle due auto ha oltrepassato il guardrail finendo in un terrapieno e capovolgendosi. Sul posto sono immediatamente arrivati squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e dal distaccamento di Sellia Marina, i Carabinieri e personale del 118 che hanno subito richiesto l’intervento dell’elisoccorso per una donna in gravi condizioni. L’elicottero è atterrato sulla Statale. Ferito in modo seriamente anche il conducente di una delle auto mentre, per fortuna, per i bambini che erano in macchina proprio con la donna, ci sarebbero solo delle piccole escoriazioni. Tutti sono stati comunque portati in ospedale. La Strada Statale 106 è stata chiusa in entrambe le direzioni con inevitabili lunghe code e rallentamenti.