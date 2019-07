Morra: “proporremo un comitato che si occuperà delle infiltrazioni negli enti locali”

Per il senatore dei 5 Stelle e presidente della Commissione Antimafia “sono troppi i comuni sciolti per mafia negli ultimi anni. Un fenomeno grave che dobbiamo conoscere e contrastare”

ROMA – La Commissione parlamentare antimafia promuoverà “la nascita di un Comitato che si occupi esclusivamente delle problematiche delle infiltrazioni mafiose negli enti locali: non solo in quelli elettivi, ma anche ad esempio nelle aziende sanitarie”. Lo ha detto Nicola Morra, presidente della Commissione, intervenendo a Palazzo San Macuto alla presentazione del Rapporto di Avviso Pubblico “Lo scioglimento dei Comuni per mafia”. “Nessuno strumento normativo – ha premesso Morra – può essere considerato attuale a distanza di 20 mesi, figurarsi di 20 anni, nella guerra quotidiana che ci troviamo a combattere contro menti raffinatissime, che non perdono tempo, studiano di più e meglio di noi e sanno come aggirare le leggi”.

