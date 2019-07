Padre abusa del figlio, Marziale: “Rabbia e sdegno”

“Esprimo rabbia, sdegno e sentimenti di esecrazione al cospetto di un minore costretto a subire violenza sessuale dal padre”

REGGIO CALABRIA – E’ quanto afferma il sociologo Antonio Marziale, garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria che aggiunge: “È un fatto che non può lasciare indifferenti e che deve impegnare tutta la società ad erigere un muro a difesa di bambini e adolescenti. Il tizio arrestato, già noto alle forze dell’ordine per altri reati contro la persona – prosegue – è stato direttamente denunciato dallo stesso figlio, sul quale accertamenti sanitari hanno riscontrato i segni della violenza subita, e tratto in arresto con un’operazione certosina dei carabinieri di Corigliano su mandato del procuratore della Repubblica Eugenio Facciolla. Agli inquirenti il mio plauso e la mia gratitudine (leggi qui la notizia).

Desta raccapriccio la violenza sessuale sui minori quando compiuta da chiunque, ma quando l’orco è il padre la sensazione risulta amplificata. Chi ti mette al mondo deve proteggerti non offenderti. Ma, purtroppo, la violenza sessuale su minorenni intrafamiliare è la più diffusa e il più delle volte sfugge alle maglie della giustizia per un’omertà dura a morire, poggiante sul ‘buon nome della famiglia’ o altre pseudo giustificazioni che rendono quanti sanno e tacciono colpevoli alla stregua degli abusanti”.

“È tempo – conclude Marziale – che l’educazione sessuale entri a pieno titolo nelle scuole, perché a questa generazione di omertosi si sostituisca nel tempo una generazione di coraggiosi consapevoli e in grado di difendersi o denunciare da soli i reati subiti, come ha fatto questo ragazzo che stringo idealmente in un abbraccio promettendogli impegno per tutta la vita affinché a sempre meno bambini accada quanto ad egli accaduto”.