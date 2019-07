Tentano un furto in casa di un magistrato. Arrestati dopo un lungo inseguimento

Si è concluso con l’arresto il lungo inseguimento di due uomini che questa mattina hanno cercato di intrufolarsi in casa del giudice Giuseppe Valea. Sarebbero i componenti di una banda di slavi che da tempo compie furti un tutta la Calabria. Adesso è caccia agli altri componenti

CATANZARO – Hanno tentato di compiere un furto nella tarda mattina di oggi, a Cropani Marina, nella villa del giudice Giuseppe Valea, Presidente della seconda sezione penale del Tribunale del riesame e prevenzione di Catanzaro ma sono stati arrestati dai Carabinieri che li hanno acciuffati e arrestati dopo un lungo inseguimento che si è concluso nel quartiere Cava a Catanzaro. In pochi minuti, però, la banda è stata intercettata e ne è nato un lungo inseguimento che si è concluso nel quartiere del capoluogo calabrese. Due le persone tratte in arresto, ritenute componenti di una banda di slavi che da tempo colpisce diverse abitazioni in tutta la Calabria.

L’autovettura sulla quale stava fuggendo la banda, un Suv Bmw, è stata abbandonata in una strada di campagna, dopo avere sbattuto contro un blocco di cemento posizionato per chiudere la circolazione. A quel punto i malviventi sono fuggiti a piedi, ma due di loro sono stati bloccati e arrestati nel corso del controllo del territorio. L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri della compagnia di Sellia Marina, della compagnia di Catanzaro e dalla polizia di Stato. Sono ancora in corso le ricerche per individuare altri componenti della banda.