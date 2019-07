Sedicenne in coma all’ospedale di Cosenza dopo una caduta dalla bici

E’ accaduto tutto in pochi secondi: la perdita del controllo della bici, l’impatto con il marciapiede e poi il volo nella strada sottostante.

COSENZA – Un ragazzino di 16 anni si trova ricoverato in ospedale a Cosenza dopo una brutta caduta dalla bicicletta avvenuta nella serata di ieri nella cittadina turistica di Parghelia. Il giovane è un originario della provincia di Salerno e si trovava nella cittadina del vibonese in vacanza. Secondo i primi accertamenti era in sella alla sua bici elettrica e stava procedendo lungo una discesa adiacente la chiesa del centro di Parghelia quando ha perso il controllo, e ha scavalcato il parapetto che delimita la strada finendo a terra.

Terrorizzati i passanti hanno allertato i soccorsi. Il 118 intervenuto sul posto, viste le sue gravi condizioni ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso e il sedicenne è stato trasferito all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dove si trova ora ricoverato in coma e in prognosi riservata. Sull’incidente indagano i Carabinieri di Tropea.