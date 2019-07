Nuovi controlli nei “Cannabis Shop”. Sequestrate confezioni e 40 chili di canapa light

Su mandato della Procura della Repubblica, Polizia e Carabinieri hanno effettuato una serie di perquisizioni in cittĂ e nella provincia di Crotone, all’interno di diversi “cannabis shop”. Sequestrate confezioni di “cannabis light” e sacchi contenenti la stessa sostanzaÂ

CROTONE – Personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri ha effettuato una serie di perquisizioni in cittĂ e nella provincia di Crotone su mandato della Procura della Repubblica nei confronti di alcuni esercizi commerciali di “Cannabis shop” presso i quali si svolge la compravendita di “Canapa Light”. A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 242/2016, recante “norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.)” è stat data la possibilitĂ , (quantomeno secondo una certa interpretazione della legge) di commercializzazione di parti della pianta contenenti principi attivi. Da qui la nascita di diversi negozi su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, a seguito della recente Sentenza della Cassazione si è stabilito che “la commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla sua coltivazione non rientra nell’ambito di applicazione della legge del 2016, e, perciò, costituiscono reato le condotte di cessione, vendita e in genere la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante.

Di recente, invero, dopo la sentenza degli Ermellini dello scorso 30 maggio il Tribunale di Genova ha stabilito che non possa avvenire il sequestro preventivo della cannabis sativa light se non viene provato che il livello di Thc supera lo 0,5%. dando così ragione ad un commerciante di Rapallo che aveva fatto ricorso dopo il sequestro avvenuto nel suo un negozio

Pertanto, al fine di verificare, la sussistenza o meno di tale “efficacia drogante” nei prodotti in commercio all’interno dei negozi presenti a Crotone e provincia, gli agenti hanno effettuato delle perquisizioni in cinque esercizi commerciali. In particolare, sono stati controllati due negozi a Crotone, due a Belvedere Spinello e uno a Scandale. Al termine delle operazioni sono stati sequestrati, ad eccezione dei due centri di Belvedere il cui esito è stato negativo, numerose confezioni di cannabis light nonché sacchi contenenti la stessa sostanza per un peso complessivo superiore a 40 chilogrammi. La sostanza sarà nei prossimi giorni sottoposta ad accertamenti per verificare la sussistenza di efficacia drogante.