Donna scomparsa dal 26 giugno, ritrovata a Milano

Maria Domenica Mangialavori era scomparsa dallo scorso 26 giugno. Avrebbe preso un autobus e poi un treno

ROMBIOLO (VV) – I familiari erano preoccupati perchè la donna, 61 anni, versa in precarie condizioni psichiche. Maria Domenica Mangialavori era arrivata fino a Milano. La 61enne di Pernocari di Rombiolo, scomparsa da casa dallo scorso 26 giugno si era allontanata salendo su un treno alla Stazione di Vibo Pizzo, dopo aver preso un autobus nel capoluogo. E così è arrivata alla stazione di Porta Garibaldi di Milano dove i carabinieri di Tropea e Rombiolo – che hanno comunque seguito i suoi spostamenti grazie alle riprese delle telecamere nei vari scali ferroviari – hanno avvertito la Polfer. La donna è stata poi avvicinata dagli agenti e portata in ospedale per i trattamenti del caso. Le sue condizioni sono ritenute buone.