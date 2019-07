Tragico incidente sulla 106, una vittima. Grave il figlio dodicenne

Il tragico impatto è avvenuto intorno alla mezzanotte sulla strada statale 106.

CROTONE – Un tamponamento che è costato la vita a Vincenzo Perna, 41 anni, di Crotone che viaggiava a bordo di uno scooter. Insieme a lui c’era anche il figlio, di 12 anni, trasportato in codice rosso in ospedale. L’incidente mortale si è verificato intorno a mezzanotte nei pressi della zona industriale di Crotone. L’impatto, la cui dinamica è ancora da accertare ha visto coinvolte un’auto, un’Alfa Romeo Giulietta e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone per mettere in sicurezza il tracciato stradale e la polizia per effettuare i rilievi. Dai primi accertamenti la vettura avrebbe tamponato violentemente lo scooter che viaggiava nella stessa direzione di marcia.